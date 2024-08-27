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علوم الدار

أمل العفيفي: دور وطني بارز منذ التأسيس

أمل العفيفي: دور وطني بارز منذ التأسيس
28 أغسطس 2024 02:30

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أن المرأة الإماراتية تواصل بعزيمة وإرادة وطنية خالصة أداء رسالتها ودورها في دفع مسيرة التنمية الوطنية إلى الأمام دائماً، مترجمة توجيهات القيادة الرشيدة التي أولتها كل الدعم والتمكين منذ انطلاق مسيرة دولة الاتحاد. وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية وهي تحتفي بيومها الوطني إنما تعرب عن خالص الامتنان والتقدير للقيادة الرشيدة التي بفضلها سجلت المرأة الإماراتية مكانة مرموقة وريادة وتميزاً على كافة المستويات.
وأعربت العفيفي عن اعتزاز جائزة خليفة التربوية بمشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة هذه الجائزة منذ انطلاقها في العام.

أمل العفيفي
الإمارات
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المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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