منى المري: دورها مهم في صنع المستقبل

دبي (الاتحاد)

قالت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية هو تكريم من القيادة الرشيدة لها وتقدير لجهودها وعطائها في مسيرة التنمية الشاملة وتأكيد على أهمية دورها في بناء المجتمع وصنع المستقبل المشرق للدولة. وأعربت المري عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لما تقدمه سموها من دعم وتشجيع للمرأة الإماراتية وحثها على النجاح في مختلف المجالات.