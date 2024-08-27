نورة السويدي: تقدير كبير من القيادة الرشيدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن المرأة الإماراتية حظيت بتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل منذ قيام اتحاد دولة الإمارات.

وأضافت: «لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، داعمة مسيرة المرأة الإماراتية، وصاحبة الدور الأساسي والفعال في تعزيز دور المرأة في المجتمع». وأوضحت أن المرأة أصبحت شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة للدولة، حيث إن الدعم الذي تحظى به في الميادين كافة، يمثل مبدأ راسخاً ونهجاً مستداماً للدولة.