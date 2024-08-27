مريم الرميثي: نموذج عالمي في تمكين المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المرأة الإماراتية تحقق لها الكثير بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لها، والتي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يوليها اهتماماً شديداً نابعاً من إيمانه بأهمية المرأة الإماراتية ودورها المحوري في البناء والتنمية وتنشئة أجيال صالحة وواعية، حتى استطاعت بما تلقته من دعمٍ وجهودٍ بناءة من سموه، أن تثبت جدارتها وقدراتها في مجالات العمل كافة.

وأشادت الرميثي بجهود الإمارات في إرساء نموذج عالمي في تمكين المرأة منذ تأسيسها.