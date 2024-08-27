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علوم الدار

شما المزروعي: «أم الإمارات».. مصدر إلهام ودعم

شما المزروعي: «أم الإمارات».. مصدر إلهام ودعم
28 أغسطس 2024 02:30

دبي (الاتحاد)

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قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: إن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية اليوم هو تقدير لدورها الجوهري في نسيج المجتمع، فهي القلب النابض للأسرة، والركيزة الأساسية في تنشئة جيل واعٍ وقادر على مواكبة التحديات. وأضافت معاليها: إن أثر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، هو أعظم تجسيد لقوة المرأة في الإمارات، فقد كانت ولا تزال مصدر إلهام ودعم للمرأة الإماراتية في مختلف مراحل حياتها.

شما المزروعي
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يوم المرأة الإماراتية
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