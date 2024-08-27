علياء المزروعي: قوة اقتصادية مهمة ورائدة أعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن الاحتفال بمناسبة المرأة الإماراتية تحت شعار «نتشارك للغد»، يجسد الاهتمام الكبير والدعم الاستثنائي الذي أولته ولا تزال توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإيمان سموها الراسخ بتعزيز دور المرأة . وقالت معاليها: «تُشكل المرأة الإماراتية قوة اقتصادية مهمة، انطلاقاً من موقعها كرائدة أعمال وتولّيها مناصب قيادية وريادية في مراكز اتخاذ القرارات، حيث تعمل في أسواق الدولة أكثر من 128.412 شركة صغيرة ومتوسطة تمتلكها إماراتيات، كما يوجد قرابة 135.171 مشروعاً مملوكاً لرائدات أعمال إماراتيات».