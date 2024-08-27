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علوم الدار

موزة بنت مبارك: شريك أساسي في نهضة المجتمع

موزة بنت مبارك: شريك أساسي في نهضة المجتمع
28 أغسطس 2024 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن مسيرة المرأة الإماراتية باتت أحد النماذج البارزة في الرعاية والتمكين واستشراف المستقبل على المستويات كافة، المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية حظيت منذ انطلاق مسيرة الاتحاد على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، برعاية واهتمام وإيمان بدورها ورسالتها كشريك أساسي في نهضة المجتمع ودفع مسيرته التنموية وتقدمه وازدهاره، واستطاعت المرأة الإماراتية من خلال هذه الرعاية أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع، وأن تقدم نموذجاً تنموياً بارزاً في أداء رسالتها والقيام بدورها في بناء الأسرة المعتزة بهويتها الوطنية وقيمها الأصيلة.

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