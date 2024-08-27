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علوم الدار

خولة السويدي: بصمات مميزة في مختلف المجالات

خولة السويدي: بصمات مميزة في مختلف المجالات
28 أغسطس 2024 02:32

أبوظبي (وام)

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قالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني.. رئيسة «خولة للفن والثقافة»، إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام يجسد المكانة المتميزة للمرأة في الإمارات، معربة عن فخرها بالمرأة الإماراتية، التي سجلت بصمات مميزة في مختلف المجالات.
وأشارت سموها إلى أن المرأة الإماراتية اكتسبت شخصية ريادية متميزة، في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، ونجحت في تحمل المسؤوليات بكل جدارة واقتدار، بفضل دعم القيادة الرشيدة ورعاية واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

خولة السويدي
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يوم المرأة الإماراتية
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