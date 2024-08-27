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علوم الدار

ميثاء الشامسي: أثبتت جدارتها واستحقاقها

ميثاء الشامسي: أثبتت جدارتها واستحقاقها
28 أغسطس 2024 02:32

أبوظبي (وام)

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قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: إن الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، يأتي مجدداً لتقدير المرأة الإماراتية، حيث نستذكر إنجازاتها ونستعرض مساهماتها في بناء الوطن.
وأكدت معاليها أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها واستحقاقها في التقدير، لأنها سعت بكل جد لاستثمار الفرص في التعليم والعمل.
وأضافت معاليها: «المرأة الإماراتية هي دعامة الأسرة، والأم والمربية القائدة، التي تحرص على بناء الأجيال من أجل رفعة الوطن، وكانت ومازالت تعمل بكل جد ومثابرة، وها نحن نرى نتائج عملها ومساهماتها وعطاءاتها في شتى نواحي مجالات البناء والتنمية».

ميثاء الشامسي
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