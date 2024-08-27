آمنة الضحاك: رمز للعمل والعلم والتطور

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن يوم المرأة الإماراتية يعكس حرص القيادة الرشيدة المستمر على تمكين المرأة وتعزيز دورها في نهضة المجتمع والمساهمة الفاعلة في مسيرة الدولة نحو الازدهار. وقالت معاليها: «بذلت الإمارات منذ تأسيسها، جهوداً كبيرة لتعزيز دور المرأة في المجتمع. وسيراً على الدرب يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة القائد المؤسس في إتاحة المجال أمام كل امرأة وفتاة إماراتية للعلم والعمل والتطور، وهو ما تترجمه على أرض الواقع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تعد القدوة ومصدر الفخر لكل فتاة وامرأة إماراتية».