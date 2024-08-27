بدور القاسمي: حكايات متواصلة من الصمود والعطاء

الشارقة (الاتحاد)

قالت الشيخة بدور القاسمي: رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تمثل قصة المرأة الإماراتية الملهمة حكاياتٍ متواصلة من الصمود والعطاء لا حدود لهما.

قصص يتردد صداها في منطقتنا إلى جميع أنحاء العالم، لتسلّط الضوء على النساء المتجذرات بعمق في تقاليدهن بينما يواصلن مسيرتهن نحو المستقبل بثبات.

وأضافت: بفضل دعم القيادة الإماراتية الحكيمة، تثبتُ المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة دورها الرئيس في تقدم بلدنا - من الحكومة إلى التعليم، ومن الأعمال إلى التكنولوجيا. تشكّل مساهمتها عالمنا، ويمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من حدودنا، لتواصل بإنجازاتها فتح آفاق جديدة وتمهد الطريق للمستقبل.

وفي الوقت الذي نحتفي فيه بيوم المرأة الإماراتية، فإننا نكرم إنجازاتها ونتطلع إلى المستقبل، حيث تستمر مساهماتها في إلهام المجتمع ورفع مستواه، وإرساء أساس قوي للأجيال القادمة.