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منال بنت محمد: نهج مستدام لدعم المرأة

منال بنت محمد: نهج مستدام لدعم المرأة
28 أغسطس 2024 02:32

دبي (الاتحاد)

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توجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بأصدق التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى القيادة الرشيدة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يتم الاحتفال به تحت شعار «نتشارك للغد»، تأكيداً على محورية دور المرأة في استدامة النمو والازدهار بدولة الإمارات وبناء مستقبلها.
وفي هذه المناسبة، أشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية وما تقدمه لها من دعم على كافة المستويات بمختلف المجالات وتخصيص يوم 28 أغسطس من كل عام للاحتفاء بنجاحاتها وإنجازاتها وتقدير جهودها وتضحياتها وعطائها والتعبير عن دورها المحوري في المجتمع، كما يؤكد على ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع تأكيد سموه دائماً أن المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة نهضتنا وتقدم مجتمعنا، وأن لديها الكفاءة والمقدرة وتمثل أكثر من نصف مجتمع دولة الإمارات التي تعد حالياً من الدول الرائدة في مؤشرات تمكين المرأة.
كما أشادت سموها بالرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي تقدمه لها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تعد الداعم الأول للمرأة الإماراتية وقدوتها، كما يؤكد على ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأضافت سموها: أنه نتيجة لهذا النهج المستدام الداعم للمرأة الذي أرساه الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصله القيادة الرشيدة، فإن دولة الإمارات مستمرة في تحقيق إنجازاتها وترسيخ مكانتها عالمياً في ملف المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ أصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تقدمت إلى المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحققةً نقلةً نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر المهم صعوداً من المركز 11 عالمياً في نسخة عام 2022 والمركز 49 في عام 2015، ما يؤكد أولوية التوازن بين الجنسين في رؤية القيادة الرشيدة.

منال بنت محمد
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