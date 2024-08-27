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شمسة بنت حمدان: مصدر فخر للوطن

شمسة بنت حمدان: مصدر فخر للوطن
28 أغسطس 2024 02:33

أبوظبي (وام)

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أكدت حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات للتوحد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤمن بالدور الكبير للمرأة الإماراتية في مسيرة البناء والتطوير، وتقدر وتعتز بجهودها شريكاً فاعلاً ورئيساً في خطط التنمية الشاملة.
وقالت سموها: «إن احتفال دولة الإمارات في الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام بـ (يوم المرأة الإماراتية)، يأتي تقديراً وتكريماً من قيادتنا الرشيدة، لمساهمات ابنة الإمارات في المجالات المختلفة، وتعبيراً عن فخر الوطن بها وبدورها الرائد». وأكدت أن المرأة في الإمارات تحظى بدعم كبير ورعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وأنها حققت بفضل هذا الدعم سجلاً حافلاً من الإنجازات، ووصلت إلى الصدارة، حتى أصبحت الإمارات، بفضلها نموذجاً يحتذى به في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
وأضافت: «إن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مواقف مشهودة وبارزة في تحفيز طاقات المرأة الإماراتية، لتنطلق نحو آفاق واسعة في مجالات التعليم والعمل والتنمية الأسرية، وتحقق التفوق والتميز، وتكون شريكاً في نهضة الدولة وازدهارها، متسلحة بالعلم والمعرفة والإصرار على الإنجاز».
وأثنت سموها، على دور المرأة الإماراتية في بناء الأسرة، وتنشئة أجيال متمسكة بقيم دينها وتقاليد وأخلاق وطنها.

شمسة بنت حمدان
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المرأة
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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