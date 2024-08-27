محمد بن شبيب: مساهمة فاعلة في مسيرة البناء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد بن شبيب الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال القابضة، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يأتي تقديراً لدورها المهم والبارز في الوطن والمجتمع، ومساهمتها في مسيرة البناء والنمو والتنمية، موضحاً أن المرأة الإماراتية نجحت في تحقيق الريادة محلياً وإقليمياً وعالمياً بفضل دعم وتشجيع قيادتنا الرشيدة.

وذكر الظاهري أن يوم المرأة الإماراتية يحتفي بالنجاح والتفوق الذي حققته في مختلف القطاعات، ومن أهمها القطاع الاقتصادي، والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، مشيراً إلى الدعم والتشجيع الذي حظيت به لدخول قطاعات اقتصادية جديدة ونوعية. وقال: «إن ما حظيت به المرأة الإماراتية من دعم وتشجيع من الأسرة والمجتمع، عزز ثقتها بنفسها، وقدرتها على تكوين شخصية قيادية قادرة على دخول مختلف القطاعات والمجالات».