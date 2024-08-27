سلطان بن طحنون: مناسبة مهمة لإبراز الإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، أهمية الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية؛ لإبراز إنجازاتها ومساهماتها القيمة في بناء الوطن.

وأكد معاليه أن يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 من شهر أغسطس من كل عام، مناسبة وطنية نفتخر بها جميعاً للاحتفاء بها وتسليط الضوء على عطائها الكبير في خدمة الأسرة والمجتمع.

وأوضح معاليه، في تصريح بهذه المناسبة، أن جهود المرأة الإماراتية هي خط الدفاع الأول وموضع تقدير وإعجاب الجميع، مؤكداً أهمية دورها البارز في الحرص على أمن وسلامة وصحة المجتمع، والذي تجلى في كل التحديات التي واجهناها سابقاً.

وأشاد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، في ختام تصريحه، بالإنجازات والمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية في ظل جهود القيادة الرشيدة، ودعم رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، إيماناً بالدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع، واعترافاً بإسهاماتها التنموية.