محمد بن خليفة: عصب الأسرة وصانعة الأجيال

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية كل عام يؤكد مكانتها الكبيرة التي تتبوؤها على الصعيد الوطني، وتمكينها الذي لا تخطئه العين في مجالات الحياة كافة جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل، وذلك بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سيراً على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ دور المرأة في جميع القطاعات، ومواصلة لما أرساه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خلال مرحلة التمكين؛ لتواصل ابنة الإمارات جهودها في مسيرة الوطن.

ونوّه سموه، في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إلى أن الاحتفاء هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» الذي أعلنت عنه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يؤكد النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة منذ تأسيسها، لتحقيق رؤيتها القائمة على تمكين وريادة المرأة.