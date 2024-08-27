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علوم الدار

خالد بن زايد: شريك أساسي في التنمية

خالد بن زايد: شريك أساسي في التنمية
28 أغسطس 2024 02:33

أبوظبي (وام)

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أكد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة بالدولة، مشيراً سموّه إلى أن الدعم الذي تحظى به في الميادين كافة يمثل مبدأ راسخاً ونهجاً مستداماً للدولة.
وقال سموّه في كلمته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن هذه المناسبة تعد فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة، ودعم مشاركتها في المجالات المختلفة، ولتقديم الشكر لابنة الإمارات على كل جهد تبذله لأجل بناء أجيال تواصل مسيرة التنمية، ولكل عمل تقوم به لرقي وتقدم بلادنا جنباً إلى جنب مع شرائح المجتمع كافة، مردفاً سموّه: «كل الاحترام والتقدير والامتنان لكل امرأة إماراتية».
وأضاف سموه: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت في ترسيخ مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الوطنية، لتسطر قصص نجاح ملهمة في التميز والريادة حتى باتت مثالاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً».

خالد بن زايد
الإمارات
المرأة الإماراتية
المرأة
يوم المرأة الإماراتية
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