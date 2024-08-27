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علوم الدار

الشيخة فاطمة توجِّه تحية فخر واعتزاز لابنة الإمارات

الشيخة فاطمة توجِّه تحية فخر واعتزاز لابنة الإمارات
28 أغسطس 2024 02:33

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، نساء وفتيات دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، الذي يقام هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد».
وقالت سموها في كلمة لها بهذه المناسبة: «تحية فخر واعتزاز لكِ ابنة الإمارات لقد نلت ثقة وتقدير واحترام القيادة الرشيدة وألهمت الإمارات والعالم بإنجازاتك التاريخية النوعية في شتى المجالات وبواقع زاخر بالريادة والتمكين يدعونا لمضاعفة الجهود ورفع سقف تطلعاتنا لمستقبل مشرق بالإبداع والاستدامة وتحقيق مكاسب مقبلة تواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

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