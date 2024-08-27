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علوم الدار

«دار البر» تطلق حملة دعم التعليم

«دار البر» تطلق حملة دعم التعليم
28 أغسطس 2024 02:30

دبي (الاتحاد)

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أعلنت جمعية دار البر، أمس، إطلاق حملة التعليم بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، بهدف مساعدة الطلبة المتعثرين والمتعففين والأيتام والأسر محدودة الدخل على توفير كل ما يلزم لإكمال المسيرة التعليمية.
وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر: «إن حملة دعم التعليم، تعد واحدة من أهم الحملات التي تطلقها الجمعية سنوياً، لتحقيق أهدافها النبيلة من أجل تعزيز منارة العلم التي تضيء عقول أبنائنا الطلبة داخل وخارج الدولة، عبر بوابة العلم والتعليم، التي تفتح لنا آفاق المستقبل وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد».

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