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علوم الدار

«الداخلية»: توفير بيئة مدرسية آمنة خالية من الحوادث

«الداخلية»: توفير بيئة مدرسية آمنة خالية من الحوادث
28 أغسطس 2024 02:30

أبوظبي (وام)

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أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، بمشاركة إدارات المرور بالدولة، الحملة الفصلية المرورية الرابعة لعام (2024) تحت شعار «السلامة المرورية لطلبة المدارس»، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وقال العميد المهندس حسين الحارثي، رئيس المجلس المروري الاتحادي، إن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرات قطاع المرور تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع عامة، وطلبة المدارس خاصة، وضبط أمن الطرق، تعزيزاً للسلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية. وأضاف: «نواصل مع كل بداية عام دراسي جهودنا بالتعاون مع وزارة التربية والجهات المعنية من أجل العمل على توفير السلامة المرورية لطلبة المدارس، وقد أطلقنا بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة الحملة الوطنية (يوم بلا حوادث)، ليكون أول يوم في العام الدراسي بلا حوادث مرورية». وأشار إلى أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة، والعديد من الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، مؤكداً الحاجة للمزيد من التوعية والإرشاد لتعزيز السلامة المرورية لدى أولياء الأمور والطلبة وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية.

الحوادث
وزارة الداخلية
المدارس
العام الدراسي الجديد
التعليم
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