تطوير المناطق المحيطة بمدارس أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، الأعمال التطويرية والتحسينية للشوارع والمناطق المحيطة بالعديد من المدارس في مختلف المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، بهدف تحسين جودة الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على أفراد المجتمع، وحماية الطلاب ومستخدمي الطرق من أية أخطار متوقعة، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي في مناطق المؤسسات التعليمية.

وشملت الأعمال العديد من الشوارع والمناطق داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، منها: شارع خليفة بن زايد الأول، ومنطقة مدرسة حمدان بن زايد في منطقة المشرف غرب، وشارع الجزة، ومنطقة ساس النخيل، ومحيط كل من: مدرسة الراحة إنترناشيونال- مجمع مدينة خليفة، والمدرسة الإيطالية الدولية وأكاديمية جيمس الأميركية في مدينة خليفة، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية - فرع بني ياس، ومدرسة الختم للبنات في الختم، وجسر الطروش وعدد من الدوارات في مدينة شخبوط، والمنطقة المجاورة لمسجد ومركز الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة ربدان.

وشهدت المناطق المستهدفة تنفيذ العديد من الأعمال التطويرية والتحسينية، من بينها: صيانة إسفلت الطرق والمواقف واستبدال بلاط ممرات المشاة في العديد من المناطق، وصيانة آثار الانجرافات في الطرق القريبة والمؤدية إلى بعض المدارس، وتوفير مواقف سيارات إضافية إلى أولياء الأمور والزوار في محيط عدد من المدارس، وكذلك صيانة وإعادة تركيب اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية للطرق وأحجار الكربستون.

وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي مواصلة جهودها لتعزيز معايير الاستدامة وجودة الحياة من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية والتحسينية في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، حفاظاً على البنية التحتية وتعزيزاً للمظهر الجمالي.