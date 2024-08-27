توعية سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات، ورشاً توعوية لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية حول القيادة الآمنة، لتعزيز إجراءات السلامة لطلبة وطالبات المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2024- 2025 في كل من أبوظبي والعين والمناطق الخارجية.

وأثنى العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، على التعاون المشترك مع مؤسسة مواصلات الإمارات وكافة الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز التوعية والتثقيف المروري، بما يسهم في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وذلك ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق.

ولفت إلى أهمية ورش التوعية في تعزيز وعي السائقين والمشرفين بقواعد السير والمرور، ووضع سلامة الطلاب في الأولوية، والالتزام بمعايير القيادة الآمنة وإجراءات السلامة المرورية، وإطلاع المشرفين والمشرفات على أنظمة السلامة المرورية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية وإرشادهم بمخاطر ارتكاب المخالفات.

واشتملت الورش على حفل نظمته مؤسسة مواصلات الإمارات، وتضمن تكريم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن الشركاء الاستراتيجيين بمدرسة الريادة في أبوظبي، تقديراً لجهودها في تعزيز التوعية المرورية لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية في إمارة أبوظبي خلال العام الدراسي الماضي 2023-2024.

وأوضح المقدم ركن سعيد خلف الظاهري، رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية، حرص شرطة أبوظبي على التعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات ضمن جهود التوعية المرورية وفي إطار الإجراءات المتبعة، لضمان عودة مدرسية آمنة لطلبة وطالبات المدارس.‏