27331 رخصة تجارية للإماراتيات في أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع عدد التراخيص التجارية الصادرة للمرأة الإماراتية في أبوظبي إلى 27331 رخصة في النصف الأول من عام 2024 بزيادة تصل إلى 23% مقارنة بعام 2023، حسب هالة خالد العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، مؤكدة أن الزيادة المستمرة في عدد تلك التراخيص يعكس حقيقة أن أبوظبي تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز دور المرأة في المنظومة الاقتصادية في الإمارة.

وقالت العامري، في تصريحات لـ«الاتحاد» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إنه تماشياً مع هذه الجهود الدؤوبة، تعاونت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لإطلاق برنامج «سوان» لدعم السيدات الإماراتيات اللواتي يدرن مشاريع منزلية واعدة في أبوظبي. وأوضحت أن البرنامج يركز على تنمية تطوير المهارات القيادية لدى السيدات الإماراتيات، وتعزيز إمكاناتهن لتحويل مشاريعهن المنزلية إلى أعمال تجارية مرخصة تسهم في تنمية اقتصاد أبوظبي وتنويعه.

وأشارت إلى أن مكتب أبوظبي للتنافسية يبذل جهوداً حثيثة لتمكين المرأة الإماراتية، حيث يسعى المكتب إلى توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار، وتزويد المرأة الإماراتية بالمهارات والمعارف اللازمة للارتقاء بمستوى تنافسيتها في سوق العمل إلى مستويات عالمية.

بيئة مثالية

وعن بيئة العمل التي تساعد المرأة الإماراتية في إنشاء الأعمال والمساهمة الفعالة في المنظومة الاقتصادية، ذكرت العامري، أن بيئة ريادة الأعمال النسائية في الإمارة تعد مثالية، وتقدم العديد من مبادرات الدعم والتسهيلات التي تشجع المرأة على إطلاق مشاريعها الخاصة. وقالت إن «دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي» تعمل على تعزيز هذه البيئة ودعم المرأة في أعمالها المبتكرة وفي مختلف المجالات.

وأكدت أن أبوظبي تضم نخبة من الكفاءات النسائية الإماراتية اللواتي يقدمن إسهامات كبيرة في تعزيز تنافسية الاقتصاد، خصوصاً وقد أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها في مختلف المجالات الاقتصادية، وأصبحت رائدة أعمال ناجحة، وقائدة مؤثرة في سوق العمل، وسط ترحيب قوي برائدات الأعمال الطموحات للاستثمار في أبوظبي. وترى هالة العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية، إن ما تقدمه المرأة الإماراتية اليوم، هو نتاج تضافر الجهود الوطنية على مدار سنوات، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، التي أتاحت للمرأة الإماراتية أن تتولّى أعلى المناصب القيادية. وقالت إن المرأة الإماراتية ليست مجرد فرد، بل هي ركن أساسي في بناء الأسرة والمجتمع، وشريك مؤثر في مسيرة التنمية المستدامة. وأضافت أن النساء الإماراتيات العاملات ضمن المنظومة الاقتصادية الشاملة في أبوظبي، يمثلنّ مصدر إلهام للجميع، وأساساً صلباً، ترتفع عليه دعائم اقتصاد الإمارة المزدهر والمتنوع، مختتمة بالتأكيد على أهمية أن تواصل المرأة الإماراتية تحقيق طموحاتها، بكل ما لديها من قدرات وإمكانيات لتحقيق كل ما تتطلع إليه، لاسيما في ظل الدعم والمساندة التي تقدمها أبوظبي.