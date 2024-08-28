ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.



وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي 23.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_ درجة_ حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات

The# lowest_ temperature recorded over the country today morning is 23.3°C in Raknah (Al Ain) at 05:15 UAE Local time. pic.twitter.com/mXJmK0Ku3F — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) August 28, 2024