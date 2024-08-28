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ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

شعار المركز الوطني للأرصاد
28 أغسطس 2024 08:28

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
 
وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي 23.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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