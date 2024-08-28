الخميس 29 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: نعبر عن اعتزازنا بالمرأة في الإمارات

رئيس الدولة
28 أغسطس 2024 08:36

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن المرأة  قدمت في رحلة التنمية التي شهدتها الإمارات نموذجاً ملهماً في تحمل المسؤولية والعمل المخلص من أجل أسرتها ومجتمعها.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "قدمت المرأة في رحلة التنمية التي شهدتها الإمارات نموذجاً ملهماً في تحمل المسؤولية والعمل المخلص من أجل أسرتها ومجتمعها".

أخبار ذات صلة
أحمد بالهول الفلاسي: «بارالمبية باريس» تكتب فصلاً مشرقاً في مسيرة الرياضة الإماراتية
تدشين المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتوعية بأمراض القلب الخلقية لدى طلاب المدارس

وأضاف سموه :"وفي "يوم المرأة الإماراتية" نعبر عن اعتزازنا بالمرأة في الإمارات التي تعمل بتفان وتكامل وكفاءة، يداً بيد مع الرجل في كل مواقع العمل الوطني لتحقيق طموحات الإمارات التنموية وتقدمها المستمر".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
الإمارات
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
اليوم 09:24
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
الرياضة
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
اليوم 19:36
ديشامب يستدعي «وجهين جديدين» للمرة الأولى إلى «الديوك»
الرياضة
ديشامب يستدعي «وجهين جديدين» للمرة الأولى إلى «الديوك»
اليوم 19:33
لوكاكو ينتقل إلى نابولي
الرياضة
لوكاكو ينتقل إلى نابولي
اليوم 19:31
الجانب العملي في ترميم الوثائق
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية.. موسم ثقافي ثري بالندوات والورش التدريبية
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©