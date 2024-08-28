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«الهوية والجنسية» توضح تفاصيل حملة "إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات"

«الهوية والجنسية»
28 أغسطس 2024 13:20

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال الإحاطة الإعلامية بعنوان: «حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» منح المخالفين خيارين، إما المغادرة أو تعديل الوضع.

ولفتت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأن المدة الزمنية المحددة لمغادرة الدولة، بعد إتمام المخالف كافة الإجراءات المطلوبة وتسوية الأوضاع هي 14 يوماً.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه تم التواصل والتنسيق مع جميع سفارات الدول الاجنبية لتسهيل عملية استخراج جوازات السفر للفئات المستفيدة.

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 ونبهت بأنه يجب تقديم طلب عبر الخدمات الذكية أو مكاتب الطباعة. وأكدت الهيئة أن مراكز الخدمة ستعمل على استقبال الفئات المستفيدة من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءً.

ولفتت الهيئة إلى أن تسلم طلبات الخدمة يتم عن طريق الخدمات الذكية أو مراكز الخدمة (مراكز الطباعة). كما تم التواصل والتنسيق مع جميع السفارات الاجنبية لتسهيل عملية استخراج جوازات السفر للفئات المستفيدة.. بالإضافة  إلى أنه تم تخصيص مراكز اتصال تعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال استفسارات الجمهور على الرقم 600522222.وتم توفير 20 لغة للإجابة عن استفسارات الجمهور كافة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
المخالفين
أمن المنافذ
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علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
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