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علوم الدار

محمد بن راشد: نحتفي بالمرأة الإماراتية أماً ومربية وشريكة في مسيرة التنمية

محمد بن راشد
28 أغسطس 2024 13:08

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، أن دولة الإمارات تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في هذا اليوم أماً ومربيةً وشريكة في مسيرة التنمية.

وقال سموه عبر منصة إكس: "تحتفي دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية في هذا اليوم … نحتفي بها أماً ومربيةً وشريكة في مسيرة التنمية .. نحتفي بها في بيوتنا .. وفي مؤسساتنا ووزاراتنا .. وفي جهاتنا المدنية والعسكرية .. ونحتفي بها في قطاعنا الخاص .. نحتفي بإنجازاتها وأعمالها وبشراكتها الحقيقية في صنع حاضر ومستقبل الدولة .. تتصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 33 مؤشر في ملف المرأة منها التحاق المرأة بالتعليم الثانوي والجامعي وفي حماية حقوقها الوظيفية والشخصية وأمانها الاجتماعي .. وتتصدر في 42 مؤشر إقليمياً .. والقادم أفضل بإذن الله .. لها منا كل التقدير والعرفان ليس يوماً في العام بل في كل الأيام والأعوام ".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
محمد بن راشد
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