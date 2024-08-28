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علوم الدار

اعتماد عالمي لـ "إدارة الأعمال" في كلية ليوا

اعتماد عالمي لـ " إدارة الأعمال" في كلية ليوا
28 أغسطس 2024 14:00

أعلنت كلية ليوا عن حصول بكالوريوس إدارة الأعمال على الاعتماد الدولي من قبل المعهد الدولي للوجستيات والنقل CILT International في المملكة المتحدة، والذي يعد أحد الهيئات المهنية الرائدة في مجال سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والنقل والذي يساعد المنتسبين والمؤسسات على اكتساب المعرفة والرؤى والمهارات في المجال اللوجستي والنقل والتي يحتاجها الخريجون فور التحاقهم بسوق العمل.

وقال الدكتور أنس القضاة عميد كلية إدارة الأعمال في كلية ليوا بهذا الاعتماد تكون كلية ليوا أول مؤسسة تعليم عالي معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بهذا النوع من الاعتماد لبرامج البكالوريوس، فبالإضافة الى الاعتماد المحلي من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة (CAA)، والاعتماد الدولي من قبل مجلس اعتماد كليات وبرامج إدارة الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية (ACBSP)، يأتي هذا الاعتماد الجديد من قبل المعهد الدولي للوجستيات والنقل (CILT) في المملكة المتحدة تتويجاً للجهود المبذولة من قبل إدارة الكلية للتميز والاستدامة ومواكبة متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً.

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وأكدت الدكتورة خولة الخيلي رئيسة قسم الإدارة الصناعية في كلية ليوا، على أن أهمية هذا الاعتماد تكمن في مواكبة صناعة الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي شهدت نمواً كبيراً على مر السنين بسبب الموقع الاستراتيجي للدولة واستثمارها المستمر في البنى التحتية، حيث أن مستقبل النقل والخدمات اللوجستية في الدولة مهيأ لتحول كبير مع ظهور تقنيات التحكم الذاتي والذكاء الاصطناعي.

وأضافت: ويؤهل الاعتماد الدولي الجديد CILT International الطلبة للحصول على الشهادة المهنية في الخدمات اللوجستية والنقل والصادرة من المملكة المتحدة بمجرد الإنتهاء من متطلبات برنامج البكالوريوس في الإدارة الصناعية في كلية ليوا، كما أن هذا الإنجاز يجعل كلية ليوا مركزاً معتمداً في دولة الإمارات العربية المتحدة لمنح هذه الشهادة المهنية في الخدمات اللوجستية والنقل والصادرة من المملكة المتحدة. كما تفتح كلية ليوا أبوابها لكل طلبة الجامعات والأفراد المهتمين في مجال النقل والخدمات اللوجستية للانضمام لهذا البرنامج ليكونوا من ضمن كوكبة الخريجين المميزين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كلية ليوا
إدارة الأعمال
الإمارات
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