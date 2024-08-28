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علوم الدار

منصور بن زايد: بلادنا تقدم نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة

منصور بن زايد
28 أغسطس 2024 15:08

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أنه بفضل دعم القيادة تقدم بلادنا نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية في الحاضر والمستقبل.

وقال سموه عبر منصة إكس: "في يوم "المرأة الإماراتية" نحتفي بإنجازاتها المتميزة ورسالتها التربوية ودورها في تنشئة الأجيال على الأخلاق والقيم".

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وأضاف سموه:"بفضل دعم القيادة تقدم بلادنا نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية في الحاضر والمستقبل".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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