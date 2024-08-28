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شبكة أبوظبي للإعلام تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

شبكة أبوظبي للإعلام
28 أغسطس 2024 16:12

نظّمت شبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالية خاصة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت شعار "نتشارك للغد"، حيث تضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة والفعاليات والعروض المتميزة بمشاركة العديد من مديري الإدارات والموظفين من مختلف قنواتها ومنصاتها الإعلامية.

وجاء تنظيم هذه الاحتفالية، التي أقيمت في مبنى صحيفة الاتحاد، تلبيةً لمستهدفات استراتيجية الشبكة التي تتناول ملف المرأة بوصفه من أهم ركائز نهج منظومتها الإعلامية وفي ضوء التزامها المستمر بتكريم المرأة الإماراتية والاحتفاء بمساهماتها القيّمة في القطاع الإعلامي وباقي المجالات.

وقال راشد القبيسي الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام، إن شبكة أبوظبي للإعلام تحرص على الاحتفاء بالمكانة المرموقة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية، سواءً من خلال فعالياتها وأنشطتها الداخلية، أو ما تقدمه منصاتها وقنواتها الإعلامية من محتوى هادف يسلط الضوء على طموحات ابنة الإمارات وإنجازاتها على المستوى الشخصي والمجتمعي والوطني، ويبرز مساهماتها القيّمة في تقدم المجتمع وفي المسيرة التنموية الشاملة، وتمكين الكفاءات الإماراتية في كافة مجالات العمل والتطوير والابتكار لدفع عجلة التقدم في الشبكة على كافة المستويات المؤسسية والإعلامية وغيرها.

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ووجه القبيسي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تقديراً وتثميناً لدور سموها الرئيسي والبارز في الارتقاء بمكانة المرأة الإماراتية منذ قيام اتحاد الدولة وحتى يومنا هذا، وذلك في إطار النهج الذي أرساه القائد والوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي أكد على ضرورة أن تأخذ المرأة دورها المتميز في مسيرة التنمية.

وواكبت شبكة أبوظبي للإعلام، احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية عبر مختلف منصاتها الإعلامية، حيث عرضت مجموعة من البرامج والتقارير التي سلطت الضوء على دور المرأة الإماراتية بوصفها شريكاً استراتيجياً في بناء جسور الاستدامة والارتقاء بالنهضة المجتمعية والمستدامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شبكة أبوظبي للإعلام
راشد القبيسي
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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