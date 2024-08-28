حاكم الشارقة يعتمد 595 منحة دراسية لمواطني الإمارة وأبناء مواطنات الإمارة

‏اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، 595 منحة دراسية للطلبة والطالبات من مواطني إمارة الشارقة وأبناء مواطنات الإمارة ممن قبلوا في مختلف برامج وتخصصات الدراسات العليا في جامعة الشارقة للفصل الدراسي الحالي (الخريف) من العام الدراسي 2024 / 2025.

وشملت المنح الدراسية، التي جاءت على دفعتين اثنتين، منحتين لدراسة الدبلوم، و466 لدراسة الماجستير، و127 لدراسة الدكتوراه في مختلف البرامج والتخصصات التي تطرحها كليات جامعة الشارقة، ويكون إجمالي الحاصلين على المنح في الدراسات العليا بجامعة الشارقة 595 طالبا وطالبة.