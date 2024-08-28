الخميس 29 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي بسبب الأحوال الجوية

شرطة أبوظبي
28 أغسطس 2024 16:38

وجهت شرطة أبوظبي، اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، تنبيهاً للسائقين.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين، إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة.

أخبار ذات صلة
اليمن.. 58 قتيلاً وتدمير عشرات المنازل جراء الأمطار الغزيرة
«شرطة أبوظبي» تكرم المتميزات في احتفالية بـ«يوم المرأة الإماراتية»

كما دعت إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية. 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأمطار
شرطة أبوظبي
الأحوال الجوية
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
اليوم 09:24
ليفربول يضم كييزا
الرياضة
ليفربول يضم كييزا
اليوم 19:38
سجائر إلكترونية وسجائر تقليدية
الترفيه
أميركا تزيد السن القانونية لشراء التبغ والسجائر الإلكترونية
اليوم 19:37
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
الرياضة
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
اليوم 19:36
ديشامب يستدعي «وجهين جديدين» للمرة الأولى إلى «الديوك»
الرياضة
ديشامب يستدعي «وجهين جديدين» للمرة الأولى إلى «الديوك»
اليوم 19:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©