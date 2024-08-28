تنبيه من شرطة أبوظبي بسبب الأحوال الجوية

وجهت شرطة أبوظبي، اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، تنبيهاً للسائقين.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين، إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة.

كما دعت إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.