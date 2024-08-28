تنبيه من شرطة أبوظبي بسبب الأحوال الجوية

وجهت شرطة أبوظبي، اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، تنبيهاً للسائقين.
ودعت شرطة أبوظبي السائقين، إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة.
كما دعت إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.
#عاجل | #تنبيه #العين#شرطة_أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة. pic.twitter.com/QFlTkB0j89— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) August 28, 2024