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علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي أمير دولة قطر

طحنون بن زايد يلتقي أمير دولة قطر
28 أغسطس 2024 17:08

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني،  صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت اليوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ونقلت له تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وناقشنا أوجه التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. الإمارات وقطر شريكان في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة بما يضمن ازدهارها ورفاه شعوبها».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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