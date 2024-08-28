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حاكم الفجيرة وولي عهده يتقبلان العزاء من أحمد بن حميد النعيمي في وفاة موزة بنت عبيد المرّي

حاكم الفجيرة وولي عهده يتقبلان العزاء من أحمد بن حميد النعيمي في وفاة موزة بنت عبيد المرّي
28 أغسطس 2024 17:42

تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، اليوم، التعازي من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، في وفاة المغفور لها موزة بنت عبيد بن راشد المرّي، «جدة» ولي عهد الفجيرة، ووالدة الشيخ محمد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعيين الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنّاته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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وقدم واجب العزاء الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، وسعادة يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
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