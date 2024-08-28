الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:24 والجزر الثاني عند الساعة 05:00.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:51 والمد الثاني عند الساعة 08:18 والجزر الأول عند الساعة 12:58 والجزر الثاني عند الساعة 01:06.