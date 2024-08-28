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أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد

أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد
28 أغسطس 2024 19:48

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم بالعاصمة «الدوحة»، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والوفد المرافق.

وفي بداية اللقاء، نقل سموه إلى صاحب السمو أمير قطر، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء.

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فيما حمل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وام
تميم بن حمد
الإمارات
طحنون بن زايد
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