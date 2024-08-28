«الشارقة للتراث» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

الشارقة (الاتحاد)

نظم معهد الشارقة للتراث، برنامجاً احتفالياً في مقره، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، تقديراً للنجاحات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات من دون التخلي عن تراثها وهويتها والالتزام المستمر بأن تكون شريكة فاعلة في الخير والعطاء الذي أصبح بفضل جهودها مصدر فخر إماراتي في المحافل الإقليمية والدولية.واستهدف البرنامج موظفات المعهد بفروعه كافة، حيث شمل باقة مميزة من الفعاليات والأنشطة تضمنت إقامة معرض زينة وحشمة، ومعرض روايب، ومعرض ديجيتال آرت، بالإضافة إلى تقديم فقرة موسيقية بعنوان «ألحان الأوليين»، وتقديم ورش بعنوان «تطيّب» و«نوّر فتيلتك».