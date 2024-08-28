أمطار الخير على مناطق متفرقة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة نتيجة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفه، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، كما انخفضت درجات الحرارة العظمى بمقدار درجتين تقريبا حيث بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.6 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأدت الأنظمة الضغطية إلى تهيئة الفرصة اتكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/ س على بعض المناطق الشرقية.

وشملت مناطق هطول الأمطار كلاً من الهير، عيارة عن أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد، وناهل وغمض، وخطم الشكلة، وطريق ناهل الهير، وعلى مطار العين الدولي.. وعلى طريق ناهل سويحان، وعلى طريق ناهل الهير، والخضر والشويب، بمدينة العين.

كما هطلت على وادى القور، وشارع القور باتجاه فلى المعيني، وشارع الوطن باتجاه وادي القور، وعلى طريق وادي العجيلي، المنيعي.. وعلى شارع الوطن.

وساد طقس رطب على السواحل صباحاً - صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً - تظهر السحب شرقاً، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار خاصة شمالاً وشرقاً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س،والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس غداً الخميس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقا بعد الظهر ورطب ليلا وصباح الجمعة، مع فرصة تشكل الضباب الخفيف او الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وحركة الرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.