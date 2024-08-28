شرطة الفجيرة تطلق حملة «السلامة المرورية لطلبة المدارس»

الفجيرة (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة الفصلية الرابعة لعام 2024 تحت شعار «السلامة المرورية لطلبة المدارس» ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك تجسيداً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية لقطاع المرور والمتمثل في تمكين التنقل الآمن للطرق من خلال الأنظمة المرورية الحديثة وتوفير بيئة مرورية آمنة. وتهدف الحملة إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لدى طلاب المدارس وأولياء الأمور، ورفع مستوى الوعي المروري لدى سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية. وأكد العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أن سلامة الطلاب مسؤولية مشتركة بين كافة القطاعات المعنية بتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لطلاب المدارس، وأشار إلى الدور الكبير للأسرة في تعريف الأبناء بالإرشادات والقواعد المرورية.