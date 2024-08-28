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علوم الدار

«الاتحاد الخيرية» توزع مستلزمات دراسية على الأيتام وأبناء الأسر المتعففة

«الاتحاد الخيرية» توزع مستلزمات دراسية على الأيتام وأبناء الأسر المتعففة
29 أغسطس 2024 02:04

عجمان (الاتحاد)

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نظمت مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، بالتعاون مع مستشفى عجمان التخصصي العام، مبادرة مجتمعية بمناسبة عودة المدارس، استفاد منها الأطفال المسجلون لدى المؤسسة من الأيتام وأبناء الأسر المتعففة. وتضمنت المبادرة توزيع الحقائب المدرسية والمستلزمات الدراسية وإجراء فحوص طبية للعيون والأسنان.
وقال ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان: «تعمل المؤسسة على تنفيذ مبادرات نوعية في مجال التعليم، ودعم طلبة الأسر المتعففة وذات الدخل المحدود، لتشجيعهم على إكمال مسيرة التعلم والتعليم والمساهمة في تجاوز التحديات التي تواجههم». وأكد حرص المؤسسة على توفير فرص التعليم الجيد لأبناء الأسر المتعففة وتلبية متطلبات التعليم للطلاب.
ونوه الجنيبي بالتوجيهات المستمرة من الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الاتحاد الخيرية، والداعم الأول للعملية التعليمية في المدارس التابعة للمؤسسة، بضرورة تلبية احتياجات أبناء الأسر المتعففة والأيتام وذوي الدخل المحدود لتعزيز مسيرة طلاب العلم من خلال توفير كافة المستلزمات الدراسية لجميع الطلبة واستقطاب الكوادر التعليمية المؤهلة.

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