«عونك يا وطن» يوزع حقائب مدرسية على الأسر المتعففة

العين (الاتحاد)

قام فريق عونك يا وطن التطوعي، بإطلاق حملة مجتمعية بمناسبة العودة إلى المدارس تحت شعار «حقيبتك عطاء»، حيث وزع أعضاء الفريق عدداً من الحقائب المدرسية على الأسر المتعففة في جميع مناطق مدينة العين، وذلك بحضور الشيخ سالم بن محمد بن حم، والشيخ مسلم بن محمد بن حم، الشيخ سليم بن محمد بن حم.

وقال ابن حم: «إن العودة إلى المدارس من اللحظات المهمة في حياة كل أسرة تهتم برفع ودعم مستقبل أطفالها، ومن هذا المنطلق، تعتبر هذه المبادرة من المبادرات الأساسية في فريق عونك يا وطن التطوعي التي نحرص على تنفيذها مع بداية كل عام دراسي، لأن دعم طلبة العلم وتقديم العون والمساعدة لهم يأتي على رأس أولويات الفريق».

وتابع: «بالعلم والعمل نبني مستقبلاً زاهراً ونسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً وبما أن العلم مقترن بالعمل، فإننا في (عونك يا وطن)، نسعى من خلال عملنا بالمبادرات والفعاليات الإنسانية والمجتمعية إلى المساهمة في دعم أجيال المستقبل».