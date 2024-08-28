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إطلاق الدفعة الثالثة من «دبلوم الاتصال الرقمي الحكومي» أكتوبر المقبل

علي المري
29 أغسطس 2024 02:05

دبي (الاتحاد)

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تطلق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، الدفعة الثالثة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 28 نوفمبر المقبل.
وانطلق التسجيل في برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي الذي يستهدف مشاركة 25 منتسباً في دفعته الثالثة، أمس عبر الرابط: https://bit.ly/3Avla3W، حيث يستهدف البرنامج موظفي إدارات الاتصال المؤسسي في الدوائر الحكومية في دولة الإمارات، ممن يمتلكون خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الإعلام والاتصال.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يجسد البرنامج التزام الكلية بتطوير مهارات الكوادر البشرية في مختلف القطاعات الحكومية في دولة الإمارات، والعمل على تنمية خبراتها المؤسسية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، عبر مناهج متطورة».
وأضاف: «نجح البرنامج في دفعتيه الأولى والثانية في صقل إمكانات جيل جديد من قادة الاتصال الحكومي الذين يمتلكون المهارات الرقمية اللازمة التي تمكنهم من نقل رسائل دوائرهم بطريقة فعالة وبما يضمن تقديم منظومة اتصال حكومي مبتكرة ومتطورة، تعزز التواصل الفعال مع المواطنين».
بدوره، قال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «نعمل من خلال برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي على تأهيل وبناء قدرات كوادر قادرة على قيادة قطاع الاتصال الحكومي وتحقيق التنافسية العالمية في مجال الاتصال الرقمي في القطاعات الحكومية، عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات المتطورة في مجال الإعلام الرقمي والتي توفر بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم واكتساب رؤى جديدة يمكنهم تطبيقها في عملهم اليومي».

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
الاتصال الحكومي
علي المري
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