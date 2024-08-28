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«أبوظبي للتراث» تشارك في «أبوظبي للصيد والفروسية»

«أبوظبي للتراث» تشارك في «أبوظبي للصيد والفروسية»
29 أغسطس 2024 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك هيئة أبوظبي للتراث في الفعاليات. وتقدم الهيئة بصفتها شريكاً تراثياً للحدث، مزيجاً من أصالة التراث الإماراتي العريق مع ملامح الهوية الوطنية الأصيلة وروح التجديد والاستدامة، عبر جناح متكامل يضم أركاناً عدة، منها ركن الحرف اليدوية الذي يقدم عروضاً حية للحرف والصناعات التقليدية مثل صناعة نماذج السفن التراثية، والسدو، كما يقدم ركن الصقارة عرضاً حياً للصقور، وورشاً تعليمية عن مستلزمات الصقارة، وتظهر شاشات العرض في ركن المقناص تفاصيل عن رحلات القنص بالصقور.
ويتيح ركن البحر للزوار فرصة استكشاف التراث البحري الإماراتي من خلال عروض عملية حول معدات الغوص، وتجارة اللؤلؤ، ويعرض مجموعة من القطع المتميزة، منها المحمل التراثي، وأنواع من اللؤلؤ، والعملات القديمة، والطوابع البريدية، والخرائط، وشِباك صيد الأسماك، وأدوات التراث البحري، وغيرها.
ويضم الجناح ركناً خاصاً بمحمية المرزوم يُقدم نبذة عن المحمية، وشرحاً لممارسة الصقارة بالطرق التقليدية القديمة، وترويجاً لموسم الصيد ليتعرف الزوار على تقاليد الصيد الإماراتية عبر فعاليات وأنشطة تفاعلية للجمهور، كما يضم الجناح مجلساً لكبار الشخصيات والضيوف، ومرسماً حراً يتيح للأطفال فرصة تعلم المفردات التراثية من خلال الرسم والتلوين، وللراغبين في تجربة الزي الإماراتي التقليدي، يوفر «استديو عكس» منصة لتصوير الزوار باللباس التراثي الإماراتي.
وتنظم الهيئة، خلال مشاركتها في المعرض، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية، ضمن أركان الجناح، تتيح للزوار التعرف على التراث الإماراتي بأسلوب معاصر، بما يعكس رسالة الهيئة في نشر التراث وغرسه في نفوس النشء، والأجيال الجديدة، وتعريف الجمهور بأبرز العادات وممارستها.
وفي الجانب الثقافي تنظم الهيئة في جناحها عدداً من المحاضرات التي يشارك فيها نخبة من المفكرين والأدباء والباحثين والأكاديميين المتخصصين بالتراث الإماراتي، بهدف إثراء معرفة الزوار بالتراث الإماراتي والعربي المتعلق بالصيد والفروسية والبيزرة، كما تنظم الهيئة أمسية شعرية ومسابقات وندوات تراثية عن العادات والتقاليد والسنع.

هيئة أبوظبي للتراث
أبوظبي
أبوظبي للتراث
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
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