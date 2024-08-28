النسخة الأكبر في تاريخ «أبوظبي للصيد والفروسية» تنطلق بعد غد

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق فعاليات الدورة الـ21 والأكبر في تاريخ المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2024)، في الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي.

وشهد المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن آخر الاستعدادات لإطلاق المعرض، مشاركة معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وسعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وقال معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات: «تشكل الدورة الحالية للمعرض انطلاقة جديدة لمسيرة حافلة امتدت عبر عقدين من الزمن، لترسم ملامح قصة نجاح متجددة تضاف لإنجازات الدولة وإمارة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية».

وأضاف: «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وسعي سموهما المتواصل للحفاظ على ثقافتنا وتراثنا الإماراتي الغني، الذي نفاخر به العالم»، وتقدم معاليه، بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز لسموهما، مؤكداً أنّ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، يُواصل تطوير خططه ومشاريعه ومحتواه وفعالياته بشكل دائم.

تعزيز التراث

وبين المنصوري أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أصبح حدثاً أساسياً يعزز التراث العربي والتقاليد الأصيلة، وأن نجاح هذا الحدث يعكس التعاون البنّاء بين جميع الجهات الداعمة والأطراف المشاركة في تنظيمه، حيث تبذل الجهات كافة جهوداً كبيرة لضمان أن يتم الاحتفال بتقاليدنا ومشاركتها مع العالم، وذلك ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في دعم هذه القطاعات الحيوية، والحفاظ عليها لأجيال المستقبل، مشيراً إلى أن الدورة الجديدة للمعرض فرصة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك بفضل التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تربطنا بمجموعة أدنيك في تنظيم وإقامة المعرض بحلة جديدة ستكون بلا أدنى شك علامة فارقة في مسيرة المعرض.

وبيَّن معاليه أن المعرض قد شهد نقلات نوعية منذ انطلاقته الأولى في عام 2003، حيث لم تتجاوز مساحة المعرض الـ 6.000 متر مربع، لتتضاعف بما يزيد على 14 مرة في دورة العام الحالي لتتجاوز 87 ألف متر مربع، في حين لم يتجاوز عدد العارضين في الدورة الأولى للمعرض 40 شركة ليتضاعف عدد الشركات بمقدار 43 مرة في دورته الحالية، ليصل إلى ما يزيد على 1.742 شركة وعلامة تجارية. كما تضاعف عدد الدول المشاركة في المعرض بمقدار 4 مرات لتصل إلى 65 دولة في دورة عام 2024 مقارنة مع 14 دولة فقط في الدورة الأولى، ومن المنتظر أن تشهد الدورة الحالية مشاركة قياسية من قبل الزوار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى استقطاب ما يزيد على 600 صحفي وإعلامي للمشاركة في التغطية الإعلامية لمختلف الفعاليات المصاحبة للمعرض.

نسخة مميزة

وأضاف: «إننا نطمح إلى تقديم نسخة مميزة من المعرض، غنية بتنوع العارضين والفعاليات، لما تتمتع به أدنيك من خبرة عريقة في تنظيم أهم الأحداث والفعاليات العالمية، وهو ما سنلمسه بالتأكيد في هذه النسخة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، خاصة مع تنظيم مزادات الصقور المميزة في الدورة الحالية التي تضم المزادات المباشرة، إضافة إلى المزادات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وصولاً لمزادات الصقور النخبة والنادرة والتي ستقام على هامش فعاليات المعرض».

وكشف عن أن فعاليات الدورة الحالية للمعرض ستشهد للمرة الأولى، وبتوجيه من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إطلاق شارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية للصقور التي تم شراؤها في المعرض والمزادات المصاحبة في 4 فئات، الأمر الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسيته إقليمياً ودولياً، حيث ستتمكن الصقور التي يتم شراؤها في المعرض من الـتأهل للمشاركة في الأشواط الجديدة التي سيتم استحداثها في الجولات المقبلة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للموسم 2024 - 2025. وأشار إلى أن الدورة الحالية تشهد حضوراً خليجياً واسعاً من الشركات العارضة والصقّارين وعُشّاق الصيد والرياضات التراثية، بما يعكس عُمق العلاقات المميزة بين الدول الخليجية الشقيقة، والتراث الثقافي المُشترك الذي يجمعها، والجهود المبذولة نحو صون رياضات الآباء والأجداد، وتعزيز الصيد المُستدام.

مشاركة كبيرة

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تحظى الدورة الحالية بمشاركة قياسية من قبل كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاعات المختلفة، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة بأكثر من 58.5% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2023، ووصل عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية المشاركة إلى 1.742 شركة عارضة وعلامة تجارية مقارنة مع الدورة الماضية». وكشف الظاهري عن أن المساحة الكلية للمعرض قد ارتفعت بنسبة 34% لتصل إلى ما يزيد على 87 ألف متر مربع مقارنة مع 65 ألف متر مربع في دورة العام الماضي، في حين يستقطب المعرض مشاركة 65 دولة من حول العالم، منها 14 دولة جديدة، كما شهدت الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 250 شركة عارضة جديدة من مختلف دول العالم.

وبين أن عدد الشركات الوطنية المشاركة في المعرض ليصل إلى 435 شركة والتي تشكل ما نسبته 68% من الشركات العارضة، في حين وصلت نسبة الشركات الدولية إلى 32%، الأمر الذي يؤكد مدى التقدم الكبير الذي شهدته الصناعات الوطنية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية، والدور الكبير الذي يلعبه المعرض في تعزيز تنافسيتها، وقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.

مزادات فريدة

وعلى صعيد متصل، قال سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية: «تطور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية باستمرار، متبنياً الابتكار مع البقاء وفياً للقيم الأساسية للثقافة والتراث الإماراتي، حيث تقدم نسخة هذا العام 13 ميزة جديدة وتحسينات على القطاعات الـ 11 التي ستوفر للزوار تجربة أكثر ثراءً». وأوضح أن المزادات الفريدة التي نستضيفها ستعد أحد أبرز معالم الحدث، حيث تحتفي بالتقاليد العريقة والحياة البرية في وطننا، وتوفر منصة للمتحمسين للتواصل مع جوهر الحرفية والثقافة الإماراتية. من خلال جهودنا المشتركة، ستوفر النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تجربة فريدة لجميع الزوار والمشاركين.

وأكد الحساني أن الدورة الجديدة من المعرض ستشهد العديد من العروض الحصرية والفريدة التي ستكون محل اهتمام العارضين الدوليين والزوار على حد سواء، منها على سبيل المثال لا الحصر مشاركة متحف زايد الوطني، والذي سيقوم بعرض مجموعة من مقتنيات المتحف الخاصة بالصقارة والقنص والصيد، هذا بالإضافة لأنشطة واستعراضات جديدة تقام لأول مرة.

استكشاف شامل

تتيح القطاعات الـ11 التي يضمها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية استكشافاً شاملاً للأنشطة الخارجية التقليدية والحديثة، حيث تلبي مجموعة متنوعة من الاهتمامات، ويمكن لزوار المعرض، سواء كانوا من محبي الصيد والفروسية أو يسعون للغوص في التراث الثقافي للمنطقة، استكشاف المعارض الثقافية، والعروض التاريخية والتقليدية المذهلة، التي تحتفي بالتراث الغني لدولة الإمارات في القطاعات الـ11 المحسنة.

«تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله»

أعلن المعرض مشاركة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية كراعٍ بلاتيني.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يجمعنا مع الهيئة التزامنا المشترك بالحفاظ على التراث الطبيعي، ونتطلع إلى بناء شراكة مثمرة».