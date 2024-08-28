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علوم الدار

اللجنة العليا لمعرض «E7» برأس الخيمة تستعرض ترتيبات الانطلاق

اللجنة العليا لمعرض «E7» برأس الخيمة تستعرض ترتيبات الانطلاق
29 أغسطس 2024 02:05

رأس الخيمة (وام) 

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استعرضت اللجنة العليا المنظمة لمعرض (E7) ترتيبات إقامة الحدث الأول من نوعه في مجال ريادة الأعمال بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، وذلك في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبلين، والذي تنظمه شركة رؤيتي لتنظيم المعارض بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وبالتعاون مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال، في مركز رأس الخيمة للمعارض.
وأكد عبدالله الشحي، رئيس اللجنة، خلال ترؤسه الاجتماع، بحضور أعضاء اللجنة، أهمية استدامة المعرض وتميزه استكمالاً للنجاحات التي حققتها المعارض السابقة عبر تنوع المشاركين والعارضين، إضافة إلى الفعاليات والمسابقات التي تقام على هامشه.

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