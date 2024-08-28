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مليون وجبة ضمن مشاريع «إطعام الطعام» في الشارقة الخيرية

تقديم الوجبات للمحتاجين يعكس التضافر المجتمعي والتكافل الإنساني (من المصدر)
29 أغسطس 2024 02:06

الشارقة (الاتحاد)

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وزعت جمعية الشارقة الخيرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1034333 وجبة غذائية، إلى المحتاجين وذوي الدخل المحدود وشريحة العمال، داخل الإمارات، في إطار مشروعها الخيري الإنساني المتواصل «إطعام الطعام» الذي يتم تنفيذه من خلال إفطار صائم، وكفارة الصيام وكفارة اليمين والنذور والعقائق.
وأفاد محمد سُليم المنعي، مدير إدارة المساعدات الداخلية، بأن الشرائح الاجتماعية المستفيدة من مشروع إطعام الطعام هم المحتاجين ومحدودي الدخل والعمال، خاصة العاملين في قطاعات التشييد والإنشاءات، وكذلك عمال تجميل الطرق والميادين العامة، مشيراً إلى أن الجمعية تولي مشروعها الإنساني الحيوي «إطعام الطعام» وتوفير الغذاء للمحتاجين أهمية بالغة، نظراً لأهمية وقيمة الغذاء الصحي السليم في حياة الإنسان وسعادته، وصولاً إلى تلبية أهم احتياجات الفرد والأسرة والمجتمع، وتعزيز دور فئة العمال ومحدودي الدخل في مسيرة التنمية والتقدم والاستدامة.
وقال المنعي: «إن مشروع إفطار الصائمين شهد توزيع 936 ألف وجبة على مدار شهر رمضان الكريم من خلال 146 موقعاً للإفطار، كما تم توزيع مخصصات كفارة اليمين لصالح 4 آلاف مستفيد، فيما استفاد نحو 28 ألف شخص من المسجلين بكشوف الجمعية من مستحقي كفارات الصيام، في مقابل 7333 مستفيداً شملتهم لحوم النذور والعقائق».
وتابع: «إن تقديم الوجبات الغذائية المجانية للعمال والمحتاجين، يعكس التضافر المجتمعي والتكافل الإنساني وتلاحم فئات وشرائح مجتمعنا في الإمارات، وتنفيذ مشروع النذور والعقائق هو بوابة ونافذة أمام الراغبين في توزيع نذورهم ولحوم عقائق مواليدهم، من خلال توكيل الجمعية عنهم في توزيعها لمستحقيها المسجلين لديها»، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المتبرعين والمساهمين في دعم هذه المشاريع الخيرية.

جمعية الشارقة الخيرية
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