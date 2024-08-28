«ائتمان الصادرات» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، نظمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، فعاليةً تحت عنوان «تمكين المرأة لرسم ملامح المستقبل». والتي شكلت منصةً للاحتفاء بإنجازات الكوادر النسائية الإماراتية وإسهاماتها المؤثرة في قطاعي الاستثمار والتجارة الدولية.

وقالت شمسة الفلاسي: «إن تعزيز دور المرأة في قطاع التجارة الدولية بات أولويةً اقتصادية واجتماعية وثقافية، وضرورةً لضمان مرونة واستدامة هذا القطاع الحيوي. ولا تقتصر انعكاسات هذا التوجه على توسيع نطاق مشاركة الكوادر النسائية، إذ تشمل أيضاً تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل. وفي هذا الصدد، أثبتت دولة الإمارات أن الاستثمار في تمكين المرأة يفضي إلى فوائد اقتصادية وتنموية ملموسة، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية».

وبدورها، أكدت رجاء المزروعي، خلال الجلسة، أهمية تمكين المرأة وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين لتعزيز نمو قطاع التجارة الدولية، لافتةً إلى تنامي دور المرأة الإماراتية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، واتساع نطاق حضورها في مجالي التجارة الخارجية وريادة الأعمال، وتوليها بكفاءة واقتدار للمناصب القيادية في مختلف القطاعات الحيوية. كما أشارت رجاء المزروعي إلى المسيرة المهنية لشمسة الفلاسي باعتبارها أنموذجاً يُحتذى به في النجاح على المستويين الشخصي والمهني.