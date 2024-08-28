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الإماراتيات يشكلن 43 % من كوادر  هيئة تنظيم الاتصالات

الإماراتيات يشكلن 43 % من كوادر  هيئة تنظيم الاتصالات
29 أغسطس 2024 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بيوم المرأة الإماراتية، وذلك تماشياً مع شعار «نتشارك للغد» الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كشعار ليوم المرأة الإماراتية للعام 2024، إلى جانب تسليط الضوء على منجزات المرأة الإماراتية، وقصص نجاحها في مختلف المجالات، ولا سيما في ريادة الأعمال. ويأتي هذا الاحتفاء ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لإبراز الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها الريادي، سواء على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أو العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية، وإسهاماتها التنموية عبر مسيرة العمل الوطني في دولة الإمارات.
جدير بالذكر أن نسبة الموظفات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تشكل 43% من إجمالي الكوادر العاملة في الهيئة. وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: في كل عام نلتقي في هذا الموعد، للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس، هذا اليوم الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ليكون مناسبة وطنية ذات معان ودلالات عميقة.
وأضاف: يعيدنا الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية إلى القيم الأولى التي اعتمدتها قيادة هذا الوطن المعطاء منذ الآباء المؤسسين رحمهم الله، وحتى يومنا هذا في ظل قيادتنا الرشيدة أدامها الله ذخراً لأبنائها وبناتها.

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يوم المرأة الإماراتية
هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية
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