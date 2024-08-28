فيصل العيان: شريكة في مسيرة التنمية

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن يوم المرأة الإماراتية هو احتفاء برؤية وطن، آمن بابنة الإمارات منذ التأسيس، ففتح أمامها الأبواب والفرص ومنحها الدعم والثقة، فانطلقت بالعلم والمعرفة واستثمرت الفرص ونافست في شتى المجالات والميادين.

وقال الدكتور فيصل العيان: «نحن في كليات التقنية العليا نحتفي بدور أساسي للمرأة الإماراتية في القطاع الأكاديمي وإسهاماتها في منظومتنا التعليمية سواء على مستوى القيادة الإدارية أو العطاء الأكاديمي، فالمرأة هنا تسهم في بناء أجيال الغد وتدعم نجاحهم، كما نفخر بأننا رافد أساسي لسوق العمل بالكوادر الإماراتية النسائية».

وأضاف: كما نفخر بخريجاتنا اللواتي حققن الإنجازات وتقلدن المناصب وأسهمن في صناعة القرار، وهناك نماذج ملهمة كثيرة يعكسن دوماً تميز المرأة الإماراتية. وكذلك نفخر بأن نحو 70% من الدارسين في الكليات هن من الإناث.