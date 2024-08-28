محمد الشحي: شريك في حاضر ومستقبل الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام: «لطالما أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على مواجهة التحديات، وقيادة جهود التنمية الوطنية في أكثر القطاعات حيوية، واستطاعت بما تملكه من إصرار، وعزيمة، وإخلاص أن تحقّق المستهدفات الوطنية التي وضعتها الدولة، وأدت دورها على أكمل وجه، ورسّخت مكانتها الريادية كشريك في بناء حاضر ومستقبل الوطن».

وأضاف: نحتفي اليوم بهذه المناسبة تحت شعار «نتشارك الغدّ» الذي وجّهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وهو شعار يحمل بعداً تنموياً، واجتماعياً غاية في الأهمية يعكس جهود القيادة الرشيدة في تمكين المرأة الإماراتية، ودعمها للوصول إلى ما هي عليه اليوم من مستوى متقدم، فابنة الإمارات تتولى أرفع المناصب القيادية، متسلّحة بالعلم، والمعرفة، ما يجعلها نموذجاً نفخر به عربياً وعالمياً».